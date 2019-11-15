Бодибилдинг приведет к счастливой жизни любого

Аня Мартинюк 14 листопада 2019, 12:52

Бодибилдинг подойдет даже самым неуверенным в себе людям. Он способен кардинально менять жизнь. Самый «тусклый» человек может превратиться в гору мускул из которой искрит уверенность и сексуальность. Если честно, то для того, чтобы встать на путь бодибилдинга надо совсем ничего: обзавестись желанием, терпением, купить абонемент в зал и купить стероиды. Поехали!

Как стать бодибилдером: советы новичкам

Для начала важно смириться с мыслью, что пришло время организовать себя, свое время, свой рацион. Пора забыть об отмазках, почему «я не могу пойти в зал». Пришло время переступить застенчивость перед уже прокаченными мужчинами и женщинами в спортзале, так как они там заняты исключительно собой и им некогда разглядывать новичков, даже если они кажутся неуклюжими. Все с чего-то начинали, поэтому про страхи перед спортом пора забыть навсегда.

Итак, первый совет, мотивировать себя. Мотивация у каждого будет своя. Если вам надоела ваша привычная жизнь, вы устаете, у вас нет сил, спорт поставит вас на ноги и даст еще больше – трезвый ум. Главное забыть о своих страхах.

Второй совет. Нужно подготовиться физически. Начните тренироваться дома, бегайте, отжимайтесь, питайтесь здорово и начало в зале будет проще.

Третий совет – найдите тренера, который поможет вам составить правильный план тренировки. Не тратьте время зря. Доверьтесь профессионалу. Он расскажет, как делать разминку, чередовать тренировки, как заниматься на том или ином тренажере, сколько нужно отдыхать между подходами и так далее.

Четвертый совет – адаптируйте себя к правильной диете, большому потреблению белка. Спортсмен ест часто и качественно.

Пятый совет – попробуйте пройти свой путь к новой жизни вместе со стероидами. Они помогут быстрее увидеть результаты, улучшат самочувствие и даже будут мотивировать заниматься спортом дальше.

Телосложение и тип тренировки

Есть люды худощавые — эктоморфы, есть люди «широкие» - это эндоморфы, а есть счастливчики мезоморфы, у которых все сбалансировано – есть широкие плечи и много мышц. Каждый тип должен заниматься бодибилдингом по-разному.

Следовательно, первые должны приложить больше усилий для набора массы, вторые обычно для начала должны скинуть лишний жир, третьи могут проводить тренировку не сильно интенсивную и при этом они будут удачно наращивать мышечную массу.

В любом случае анаболические стероиды готовы помочь всем достичь своей спортивной цели. И даже женщинам.Есть три соматотипа человека – эктоморф, эндоморф, мезоморф. К эктоморфам относят обладателей худощавого тела с узкими плечами. Обычно эти люди энергичны и им нужно приложить больше усилий чтобы набрать массу. К эндоморфам принадлежат люди с широкими костями, которым сложно похудеть, так как у них медленный метаболизм. Если они и набирают вес, в большинстве случаев это жир. Мезоморфов называют счастливчиками. У них широкие плечи, много мышц и мало жира. Все, что они едят, превращаются в мышцы, и даже в случае тренировки с малой интенсивностью они легко продолжают наращивать мышечную массу.