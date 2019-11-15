Бодибилдинг приведет к счастливой жизни любого

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Бодибилдинг подойдет даже самым неуверенным в себе людям. Он способен кардинально менять жизнь. Самый «тусклый» человек может превратиться в гору мускул из которой искрит уверенность и сексуальность. Если честно, то для того, чтобы встать на путь бодибилдинга надо совсем ничего: обзавестись желанием, терпением, купить абонемент в зал и купить стероиды. Поехали!
Для начала важно смириться с мыслью, что пришло время организовать себя, свое время, свой рацион. Пора забыть об отмазках, почему «я не могу пойти в зал». Пришло время переступить застенчивость перед уже прокаченными мужчинами и женщинами в спортзале, так как они там заняты исключительно собой и им некогда разглядывать новичков, даже если они кажутся неуклюжими. Все с чего-то начинали, поэтому про страхи перед спортом пора забыть навсегда.
Есть люды худощавые — эктоморфы, есть люди «широкие» - это эндоморфы, а есть счастливчики мезоморфы, у которых все сбалансировано – есть широкие плечи и много мышц. Каждый тип должен заниматься бодибилдингом по-разному.
Следовательно, первые должны приложить больше усилий для набора массы, вторые обычно для начала должны скинуть лишний жир, третьи могут проводить тренировку не сильно интенсивную и при этом они будут удачно наращивать мышечную массу.
В любом случае анаболические стероиды готовы помочь всем достичь своей спортивной цели. И даже женщинам.Есть три соматотипа человека – эктоморф, эндоморф, мезоморф. К эктоморфам относят обладателей худощавого тела с узкими плечами. Обычно эти люди энергичны и им нужно приложить больше усилий чтобы набрать массу. К эндоморфам принадлежат люди с широкими костями, которым сложно похудеть, так как у них медленный метаболизм. Если они и набирают вес, в большинстве случаев это жир. Мезоморфов называют счастливчиками. У них широкие плечи, много мышц и мало жира. Все, что они едят, превращаются в мышцы, и даже в случае тренировки с малой интенсивностью они легко продолжают наращивать мышечную массу.
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