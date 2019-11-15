Бюджет 2020: Українцям пора більше затягнути паски

Аня Мартинюк 15 листопада 2019, 09:27

Депутати ВРУ прийняли бюджет на наступний рік. Стало відомо, на що українці можуть не розраховувати. Свою думку висловив Андрій Рева.

Новину передає «Преса України».

Колишній міністр соціальної політики Андрій Рева прокоментував держбюджет на 2020 рік. За його словами, у документі передбачено скорочення соціальних витрат. А саме на 12,5 млрд грн.

«Із них мінус 10,5 млрд на програму житлових субсидій порівняно з минулим роком. Ще на 1,5 млрд скорочена державна адресна допомога», - розповів Рева.

За його словами, це означає, що грошей на субсидії може не вистачити. Також можна очікувати підвищення комунальних тарифів.

«Зрозуміло, що зростання комунальних платежів спричинить за собою збільшення потреби в субсидії. Щоб зменшити цю потребу в бюджеті закладається підвищення прожиткового мінімуму до 4251 грн. На практиці це підвищення означає, що доходи людей, у яких вони менші, повинні рости. Що робить уряд, вони зараз вносять зміни до постанов про субсидії і змінюють формулу їх призначення з 15% сукупного доходу сім'ї до 20%», - пояснив колишній міністр.

Це означає, що розмір субсидій зменшиться.