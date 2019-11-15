Переплутала стайню з ВРУ: У Мережі посміялись з Королевської

Аня Мартинюк 15 листопада 2019, 08:48

Наталія Королевська вкотре стала об’єктом насмішок. Депутат прибула на роботу у «дворовому» вбранні.

Новину передає «Преса України».

Український фотограф Ян Доброносов «піймав» у ВРУ цікавий кадр. Так, він зафіксував народну обраницю «Опозиційної платформи - За життя» Наталію Королевську. Політик обрала для візиту на роботу білий светр та такогож кольору бейсболку. У такому вигляді вона виступила з трибуни ВРУ.

У Мережі одразу відреагували на «жокейський образ» Королевської.

«Свисток проковтнула?», «Кінь Онищенко», «А приїхала на гольфкарі?», «Що за скликання? Один чеше ***. Другий викликає повій. Третя переплутала стайню з залом ... немає слів ..» - такими коментарями відреагувала інтернет-спільнота.