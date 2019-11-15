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Наталія Королевська вкотре стала об’єктом насмішок. Депутат прибула на роботу у «дворовому» вбранні.
Новину передає «Преса України».
Український фотограф Ян Доброносов «піймав» у ВРУ цікавий кадр. Так, він зафіксував народну обраницю «Опозиційної платформи - За життя» Наталію Королевську. Політик обрала для візиту на роботу білий светр та такогож кольору бейсболку. У такому вигляді вона виступила з трибуни ВРУ.
У Мережі одразу відреагували на «жокейський образ» Королевської.
«Свисток проковтнула?», «Кінь Онищенко», «А приїхала на гольфкарі?», «Що за скликання? Один чеше ***. Другий викликає повій. Третя переплутала стайню з залом ... немає слів ..» - такими коментарями відреагувала інтернет-спільнота.
08:48: Переплутала стайню з ВРУ: У Мережі посміялись з Королевської
07:36: Апокаліптична повінь у Венеції змусила італійську владу оголосити надзвичайний стан
06:59: Баканов підтримав ідею продажу SIM-карток за паспортом
11:39: Неосвічені видавці випустили підручник для одинадцятикласників з помилками
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