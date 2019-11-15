Окупанти Криму облаштують парк на звалищі

Аня Мартинюк 15 листопада 2019, 08:13

Кримські окупанти зібрались вирішити сміттєву проблему на анексованому півострові. Так, замість звалищ вони спробують зробити парки.

Новину передає «Преса України».

За даними російських ЗМІ, на полігоні твердих побутових відходів в сімферопольському районі Кам'янка буде об лаштований парк. Відповідну заяву зробив міністр природних ресурсів і екології РФ Дмитро Кобилкін. За його словами, територію спочатку рекультивують.

«Думали, як упорядкувати територію після рекультивації. Я пропоную посадити дерева. У мене немає сумнівів, що це буде хороший парк», - заявив він.

За попередніми даними, рекультивація завершиться до грудня. Окрім полігону в Сімферополі ще 11 звалищ чекають рекультивації. Окупанти збираються включити їх в «національний проект Екологія», на який збираються виділити понад мільярд рублів.