Окупанти Криму облаштують парк на звалищі

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Кримські окупанти зібрались вирішити сміттєву проблему на анексованому півострові. Так, замість звалищ вони спробують зробити парки.
Новину передає «Преса України».
За даними російських ЗМІ, на полігоні твердих побутових відходів в сімферопольському районі Кам'янка буде об лаштований парк. Відповідну заяву зробив міністр природних ресурсів і екології РФ Дмитро Кобилкін. За його словами, територію спочатку рекультивують.
«Думали, як упорядкувати територію після рекультивації. Я пропоную посадити дерева. У мене немає сумнівів, що це буде хороший парк», - заявив він.
За попередніми даними, рекультивація завершиться до грудня. Окрім полігону в Сімферополі ще 11 звалищ чекають рекультивації. Окупанти збираються включити їх в «національний проект Екологія», на який збираються виділити понад мільярд рублів.
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