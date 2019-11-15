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Окупанти Криму облаштують парк на звалищі

Аня Мартинюк 15 листопада 2019, 08:13
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Окупанти Криму облаштують парк на звалищі

Кримські окупанти зібрались вирішити сміттєву проблему на анексованому півострові. Так, замість звалищ вони спробують зробити парки.

Новину передає «Преса України». 

За даними російських ЗМІ, на полігоні твердих побутових відходів в сімферопольському районі Кам'янка буде об лаштований парк. Відповідну заяву зробив міністр природних ресурсів і екології РФ Дмитро Кобилкін. За його словами, територію спочатку рекультивують.

«Думали, як упорядкувати територію після рекультивації. Я пропоную посадити дерева. У мене немає сумнівів, що це буде хороший парк», - заявив він.

За попередніми даними, рекультивація завершиться до грудня. Окрім полігону в Сімферополі ще 11 звалищ чекають рекультивації. Окупанти збираються включити їх в «національний проект Екологія», на який збираються виділити понад мільярд рублів.

 

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