Апокаліптична повінь у Венеції змусила італійську владу оголосити надзвичайний стан

Аня Мартинюк 15 листопада 2019, 07:36

Венеція знову у воді. На цей раз влада Італії гучно забила тривогу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 листопада, стало відомо, що Італія вирішила оголосити надзвичайний стан, після того, як Венеція постраждала від сильної повені. Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що венеціанці та гості «серця Італії» страждають, адже вода піднялась дуже високо.

Так, уряд Риму повинен взяти на себе «виняткові повноваження» для реагування на майже рекордні потопи. Джузеппе Конте також запропонував задіяти чималі суми на порятунок Венеції. Він уточнив, що збитки оцінені в сотні мільйонів.

Тим часом архиєпископ Венеції Франческо Моралья заявив, що церква Святого Марка зазнала непоправної шкоди і склеп був затоплений лише вдруге за всю історію.

Як повідомлялось раніше, експерти попередили, що в результаті повеней та ерозій, спричинених підвищенням рівня моря, до 2100 року може бути знищено 49 об'єктів, які відносяться до спадщини ЮНЕСКО. А саме в Італії, Хорватії, Греції, Тунісі.