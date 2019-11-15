Баканов підтримав ідею продажу SIM-карток за паспортом

Аня Мартинюк 15 листопада 2019, 06:59

Іван Баканов пояснив, чому бажає аби українці купували SIM-карти виключно з паспортом.

Новину передає «Преса України».

Голова СБУ Іван Баканов заявив, що SIM-карти варто продавати виключно за паспортом. Відповідну заяву він зробив в останньому інтерв’ю. Він пояснив свою позицію. Так, за його словами, в Україні почастішали випадки повідомлень про мінування.

«Більшість таких повідомлень дійсно надходить з окупованих територій, але не всі: трапляється, що і з підконтрольною Україні території. Потрібні зміни в законодавство, які не всім припадуть до смаку: продавати SIM-карти за паспортом. Якщо карта буде продана за паспортом, вийти на "мінера" буде простіше», - пояснив Баканов.

Тим не менше він наголосив, що повністю проблема вирішена не буде. Голова СБУ нагадав, що багато повідомлень надходять по е-пошті.

«Це дуже складне питання. Я, з одного боку, розумію, скільки ресурсу витрачається на реагування на такі повідомлення. З іншого боку, я навіть не хочу уявляти ситуацію, коли правоохоронні органи перестануть реагувати на них. Адже якщо хоч одне з них виявиться правдивим, то наслідки будуть непоправні», - підсумував він.