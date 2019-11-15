НБУ зміцнив офіційний курс гривні до долара

Аня Мартинюк 15 листопада 2019, 06:25

Офіційна гривня в Україні продемонструвала значне зміцнення до долара та євро. Нацвалюта відвоювала у провідних іноземних валют 7 та 9 копійок відповідно.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 листопада, НБУ встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 24,24 грн. Днем раніше нацвалюта коштувала на 7 копійок більше. Офіційний курс гривні до євро – 26,66 грн. Гривня відбила у європейської валюти 9 копійок.

Готівкові курси валют наступні. Купівля долара відбувається за 24,17 грн. Продаж долара відбувається за 24,41 грн. Купівля євро проходить за 26,53 грн, а продаж за 26,92 грн.

Тим часом курс долара на міжбанківському валютному ринку 14 листопада знизився до 24,25 гривень. Тим часом курс євро в продажу досяг позначки 26,77 гривень.