Неосвічені видавці випустили підручник для одинадцятикласників з помилками

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Стало відомо, що для українських одинадцятикласників випустили підручник з географії, у якому автори навмисно зробили чимало помилок.
Новину передає «Преса України».
Українці обурились через запропонований Міносвіти підручник з географії для 11 класу. Так, політолог Олексій Голобуцький повідомив, що підручник має багато помилок. Зокрема, неправильно написані країни і населені пункти в Україні.
Для прикладу, замість Подольська Одеської області вказаний Котовськ, а замість Заводського написали Краснозаводск.
До слова, авторами підручника є Валерій Пестушко, Ганна Уварова, Андрій Довгань. Підручник був надрукований у 2019 році.
«Ефективні менеджери», говорили вони, «молоді фахівці», «зате не корумповані» ... Теоретично весь тираж повинен бути вилучений і перероблений за рахунок видавця. Плюс штрафи ... ну, якщо не для видавництва, то хоч для відповідальних осіб з МОН, чиї підписи стоять під затвердженим макетом. Але можна не сумніватися - їх навіть премій за "висококваліфіковану працю" хрін позбавлять», - зазначив політолог.
Він також зауважив, що автори «шедевру» замість Північної Македонії написали Македонія, а Есватіні в Південній Африці назвали Свазіленд.
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