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Путін візьметься за південь України - Клімкін

Аня Мартинюк 14 листопада 2019, 10:58
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Путін візьметься за південь України - Клімкін

Павло Клімкін поділився думками з приводу можливих стратегій лідера Кремля Володимира Путіна щодо України.

Новину передає «Преса України».

Колишній голова МЗС України Павло Клімкін заявив, що після завершення активної фази війни на сході України Володимир Путін піде далі. На його думку, президент РФ зацікавлений в півдні України.

«Український південь для РФ вирішує відразу 6-7 стратегічних завдань. Це контроль над безпекою Чорного моря, це коридори в Крим і Придністров'я», - зазначив Клімкін.

За його словами, Путін почне з дестабілізації, після чого в хід підуть військові й гібридні методи.

«Путін може дозволити собі повну військову операцію, але не хоче цього. Він буде прагнути спочатку до дестабілізації. І потім до всього, що дозволить відбити український південь», - розмірковує Клімкін.

Він також додав, що мета кремлівського лідера – створити «квазідержавні формування» на території України. 

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