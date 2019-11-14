Путін візьметься за південь України - Клімкін

Неосвічені видавці випустили підручник для одинадцятикласників з помилками 11:39
Видання Coach представило найефективніші шляхи для схуднення 10:20
Політолог спрогнозував масові протести проти Зеленського 09:44
Шарій: «Слуги» прямим текстом заявили, що іноземці захищатимуть в Україні свою землю (ВІДЕО) 08:28
І путіністи і джеки скуплять українську землю – письменник 07:11
Зеленський перетнув червоні лінії: Тимошенко повела команду в опозицію (ВІДЕО) 06:31
Депутату «Слуги народу» з розкішним автопарком присвятили карикатуру 13:38
Україна зайняла друге місце за кількістю покупок на AliExpress 12:41
Броварской оптовый рынок почти по Гамлету: купить или не купить? 11:47
Треба закінчувати цей совок: Дубілет підтримав земельну реформу 11:01
Православна церква України дала зелене світло вакцинації 10:33
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Павло Клімкін поділився думками з приводу можливих стратегій лідера Кремля Володимира Путіна щодо України.
Новину передає «Преса України».
Колишній голова МЗС України Павло Клімкін заявив, що після завершення активної фази війни на сході України Володимир Путін піде далі. На його думку, президент РФ зацікавлений в півдні України.
«Український південь для РФ вирішує відразу 6-7 стратегічних завдань. Це контроль над безпекою Чорного моря, це коридори в Крим і Придністров'я», - зазначив Клімкін.
За його словами, Путін почне з дестабілізації, після чого в хід підуть військові й гібридні методи.
«Путін може дозволити собі повну військову операцію, але не хоче цього. Він буде прагнути спочатку до дестабілізації. І потім до всього, що дозволить відбити український південь», - розмірковує Клімкін.
Він також додав, що мета кремлівського лідера – створити «квазідержавні формування» на території України.
11:39: Неосвічені видавці випустили підручник для одинадцятикласників з помилками
10:20: Видання Coach представило найефективніші шляхи для схуднення
09:44: Політолог спрогнозував масові протести проти Зеленського
08:28: Шарій: «Слуги» прямим текстом заявили, що іноземці захищатимуть в Україні свою землю (ВІДЕО)
07:11: І путіністи і джеки скуплять українську землю – письменник
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.