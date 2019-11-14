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Видання Coach представило найефективніші шляхи для схуднення

Аня Мартинюк 14 листопада 2019, 10:20
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Видання Coach представило найефективніші шляхи для схуднення

Відтепер люди, які худнуть, можуть забути про підрахунок калорій. Названо найефективніші способи спалювати небажаний підшкірний жир. 

Новину передає «Преса України».

За даними популярного видання Coach, щоб схуднути не потрібно докладати великих зусиль. Так, редактори зібрали найефективніші експертні поради щодо того, як скинути зайву вагу. Джордж Хамлін-Вільямс, головний дієтолог The Hospital Group, зазначив, що для початку людям потрібно навчитися дивитися правді в очі.

«Реальність така, що 454 г жиру дорівнюють приблизно 3500 калоріям. Це означає, що втрата за тиждень 454 г жиру при мінус 500 спожитих калорій на день – це велике досягнення», - заявив він.

Отож, перша порада – споживати менше калорій. Найшвидший і найпростіший спосіб зменшити споживання калорій - пити більше води. 

Ще одна порада – споживати цукор помірно. При цьому важливо пам’ятати, що цукор є у приправах, соусах.

«Не покладайтеся на спалювачі жиру. У кращому випадку спалювачі жиру - це дороге поєднання кофеїну, зеленого чаю та інших інгредієнтів, призначених для підвищення метаболізму або мобілізації жиру», - додала тренер та фітнес-модель Шон Лервілл. 

Тим часом  Метт Уорнер, керівник в Ultimate Performance Manchester, закликав споживати більше клітковини (овочів), омега-3 жирних кислот та вітаміну D3 (жирна риба).

«Також приймайте якісний пробіотик, щоб поповнити свою кишечник хорошими бактеріями. Ну і фізичні навантаження ніхто не відміняв», - додав він.

 

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