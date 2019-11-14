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Політолог спрогнозував масові протести проти Зеленського

Аня Мартинюк 14 листопада 2019, 09:44
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Політолог спрогнозував масові протести проти Зеленського

Володимир Воля заявив, що настрої українців щодо продажу землі депутатами можуть значно погіршитися. Так, він спрогнозував збільшення кількості акцій протестів.

Новину передає «Преса України».

Політолог Володимир Воля висловив думку з приводу майбутньої ситуації в Україні. За його прогнозом, акції протести проти відкриття ринку землі набиратимуть обертів. Він нагадав, що більшість українців не підтримують ідею продажу землі.

«Бо насправді більшість українців виступають проти продажу землі. А тому я не виключаю, що вже до річниці Майдану можуть початися масштабні протести.  Влада, якщо з’являться масові протести, змушена буде відступитися і дослухатися до тих зауважень, які сьогодні озвучувались у Верховній Раді», - зазначив політолог.

Нагадаємо, раніше Герой України Надія Савченко закликала людей виходити на «народний Майдан». Так, вона також не підтримує продаж української землі.

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