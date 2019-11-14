Політолог спрогнозував масові протести проти Зеленського

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Володимир Воля заявив, що настрої українців щодо продажу землі депутатами можуть значно погіршитися. Так, він спрогнозував збільшення кількості акцій протестів.
Новину передає «Преса України».
Політолог Володимир Воля висловив думку з приводу майбутньої ситуації в Україні. За його прогнозом, акції протести проти відкриття ринку землі набиратимуть обертів. Він нагадав, що більшість українців не підтримують ідею продажу землі.
«Бо насправді більшість українців виступають проти продажу землі. А тому я не виключаю, що вже до річниці Майдану можуть початися масштабні протести. Влада, якщо з’являться масові протести, змушена буде відступитися і дослухатися до тих зауважень, які сьогодні озвучувались у Верховній Раді», - зазначив політолог.
Нагадаємо, раніше Герой України Надія Савченко закликала людей виходити на «народний Майдан». Так, вона також не підтримує продаж української землі.
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