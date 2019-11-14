Вчені Сінгапуру навчилися друкувати людську шкіру

Аня Мартинюк 14 листопада 2019, 09:11

У Сінгапурі роздрукували на спеціальній машинці шматок людської шкіри. Стало відомо, що для цього знадобилось використати.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 листопада, стало відомо, що сінгапурські вчені змогли надрукувати невеликий шматок людської шкіри. Цей процес зайняв менше хвилини. За їх словами, можливість друкувати шкіру кардинально змінить косметичну індуструю. Це означає, що тестувати продукти на тваринах більше не доведеться.

Джон Кох, лаборант лабораторії стартапів DeNova Sciences, яка співпрацює з Сингапурським технологічним університетом Наньян, заявив, що шкіра була надрукована з таких «інгридієнтів» як колаген та клітини шкіри донорів.

«Ми просунулись вперед і ми дійсно хочемо запропонувати нове рішення для тестування на шкірі без використання шкіри тварин або людини», - заявив він.

Відомо, що процес друку тканини відбувається на так званій друкарській машині, яка точно наносить шаблони шарів, які імітують шкіру людини. Потім «суміш» інкубують близько двох тижнів. За цей час клітини шкіри розмножуються і набувають непрозорості, перетворюючись на білясту мембрану.