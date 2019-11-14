Шарій: «Слуги» прямим текстом заявили, що іноземці захищатимуть в Україні свою землю (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 14 листопада 2019, 08:28

Анатолій Шарій розкритикував прийняття «Слугою народу» законопроекту про продаж української землі. Він нагадав, що депутати вирішили за українців, що землю треба продати іноземцям і тоді ті її почнуть захищати.

Новину передає «Преса України».

Журналіст Анатолій Шарій відреагував на прийняття ВРУ закону про землю. За його словами, перед голосуванням роздавали листівки з аргументами за продаж української землі. Зокрема, у пункті 14 зазначено, що «5 років Україна стримує військову агресію Росії. Західні партнери допомагають та підтримують нас, проте захищати Україну вони почнуть тоді, коли тут буде їхній капітал та їхні активи. Вільний ринок землі для України – шлях економічного зростання та безперечний безпековий фактор в умовах агресії Росії».

«Це добре, що вив же прямим текстом говорите, що коли іноземці скуплять українську землю, тоді вони її захищатимуть», - прокоментував Шарій.

Він додав, що «Лебединою піснею» «довбаної політичної сили» став виступ Микити Потураєва, який згадав про комунізм та «зведення рахунків з маніяком Леніним, людожером Сталіним».

«У нього дах зірвало. Насправді це страшно, бо ця людина у Трускавці розповідала майбутнім народним депутатам, якими їм треба бути. Це типу їх технолог. Яку нісенітницю він несе», - зазначив Шарій.

Він особливо наголосив, що ці люди вирішили за український народ, що треба продавати землю. Журналіст нагадав, що всі опитування говорять про те, що українці не бажають продавати землю. Також Шарій зауважив, що під час виступу Потураєва депутати відверто реготали.