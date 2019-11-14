Савченко закликала українців виходити на Майдан

Аня Мартинюк 14 листопада 2019, 07:45

Герой України Надія Савченко закликала українців виходити на «народний Майдан» на тлі прийняття закону про продаж земель сільськогосподарського призначення.

Новину передає «Преса України».

Колишній депутат ВРУ Надія Савченко заявила, що політичний проект «Слуга народу» вирішив реалізувати найгірший сценарій для України. За її словами, українцям ще не пізно «зупинити геноцидний закон про продаж Української Землі до другого читання або своїм вето». Про це вона написала у соцмережі.

«Акції протесту проти прийняття закону про ринок землі будуть проходити щонеділі біля офісу президента. Я виходжу і вас всіх закликаю на Майдан народний!» - додала вона.

Нагадаємо, на тлі прийняття законопроекту про ринок землі партія «Батьківщина» перейшла в опозицію.