І путіністи і джеки скуплять українську землю – письменник

Аня Мартинюк 14 листопада 2019, 07:11

Анатолій Ульянов висловився з приводу продажу українських земель. Так, він пояснив, чому МВФ та іноземні інвестори хочуть володіти українською землею.

Новину передає «Преса України».

Укарїнський письменник Анатолій Ульянов прокоментував прийняття ВРУ законопроекту про землю. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що відбувся фінальний акорд декомунізації - продаж сільськогосподарських земель в аграрній країні, в ситуації економічного виснаження, коли ці землі коштують копійки для іноземного капіталу.

«Це, друзі, те, для чого всі ці роки і розігрувалася спайка націонал-лібералізму ... Спочатку приходять націоналісти і влаштовують декомунізацію, а потім їх змітають неоліберали. І ніякий Путін не потрібен. Україна буде розпродана по шматках. І путіністи скуплять. І джеки. Вони ж і будуть головними бенефіціарами цього закону. Не ми», - зазначив він.

За його словами, українці втратили землю, яка їх годує, і тепер їх діти ходитимуть по чужій, орендованій землі.

«Для нас це наша земля. Для них це - просто сировинна база. Висмокчуть, і поїдуть далі», - додав він.

Улянов також закликав людей задуматись, чому МВФ та іноземні інвестори воліють саме володіти землею, а не заробляти разом з українцями на їхній же землі в якості орендарів.

«Тому що їх не цікавить розвиток України і її інфраструктури. Тільки створення максимально сприятливих умов ДЛЯ СЕБЕ, щоб викачати з України якнайбільше профіту ДЛЯ СЕБЕ, кидаючи жебракові українцеві в рот одномоментні гроші. Це зрозуміло. І вступає в конфлікт з українськими національними інтересами», - відповів він.

За словами Ульянова – це є привід виходити на вулицю і вимагати вето.

«Геть міністрів-капіталістів!» - додав він.