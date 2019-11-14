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Зеленський перетнув червоні лінії: Тимошенко повела команду в опозицію (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 14 листопада 2019, 06:31
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Зеленський перетнув червоні лінії: Тимошенко повела команду в опозицію (ВІДЕО)

«Батьківщина» приєднається до ПЄС та ОПЗЖ, які знаходяться в опозиції до влади. Причина – прийняття закону про продаж землі.

Новину передає «Преса України».

Лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко зробила гучну заяву на тлі прийняття законопроекту про ринок землі.

«Зеленський перетнув червоні лінії. КОМАНДА «БАТЬКІВЩИНИ» ПЕРЕХОДИТЬ В ОПОЗИЦІЮ», - зазначила вона у соцмережі.

Юлія Тимошенко додала, що ініціює подання до Конституційного суду з метою роз’яснення 13 статті Конституції. Як відомо, у статті йдеться про те, що українська земля - власність українського народу.

Народна обраниця особливо наголосила, що оскаржуватиме прийняття закону, адже воно відбулось з порушенням регламенту.

Нагадаємо, 13 листопада ВРУ підтримала продаж сільськогосподарської землі. Свій голос «за» віддали виключно представники президентської партії «Слуга народу» - 227 депутатів.


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