Неосвічені видавці випустили підручник для одинадцятикласників з помилками 11:39
Видання Coach представило найефективніші шляхи для схуднення 10:20
Політолог спрогнозував масові протести проти Зеленського 09:44
Шарій: «Слуги» прямим текстом заявили, що іноземці захищатимуть в Україні свою землю (ВІДЕО) 08:28
І путіністи і джеки скуплять українську землю – письменник 07:11
Зеленський перетнув червоні лінії: Тимошенко повела команду в опозицію (ВІДЕО) 06:31
Депутату «Слуги народу» з розкішним автопарком присвятили карикатуру 13:38
Україна зайняла друге місце за кількістю покупок на AliExpress 12:41
Броварской оптовый рынок почти по Гамлету: купить или не купить? 11:47
Треба закінчувати цей совок: Дубілет підтримав земельну реформу 11:01
Православна церква України дала зелене світло вакцинації 10:33
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
«Батьківщина» приєднається до ПЄС та ОПЗЖ, які знаходяться в опозиції до влади. Причина – прийняття закону про продаж землі.
Новину передає «Преса України».
Лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко зробила гучну заяву на тлі прийняття законопроекту про ринок землі.
«Зеленський перетнув червоні лінії. КОМАНДА «БАТЬКІВЩИНИ» ПЕРЕХОДИТЬ В ОПОЗИЦІЮ», - зазначила вона у соцмережі.
Юлія Тимошенко додала, що ініціює подання до Конституційного суду з метою роз’яснення 13 статті Конституції. Як відомо, у статті йдеться про те, що українська земля - власність українського народу.
Народна обраниця особливо наголосила, що оскаржуватиме прийняття закону, адже воно відбулось з порушенням регламенту.
Нагадаємо, 13 листопада ВРУ підтримала продаж сільськогосподарської землі. Свій голос «за» віддали виключно представники президентської партії «Слуга народу» - 227 депутатів.
11:39: Неосвічені видавці випустили підручник для одинадцятикласників з помилками
10:20: Видання Coach представило найефективніші шляхи для схуднення
09:44: Політолог спрогнозував масові протести проти Зеленського
08:28: Шарій: «Слуги» прямим текстом заявили, що іноземці захищатимуть в Україні свою землю (ВІДЕО)
07:11: І путіністи і джеки скуплять українську землю – письменник
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.