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У таборі «Артек» померла друга дитина за місяць

Аня Мартинюк 13 листопада 2019, 14:07
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У таборі «Артек» померла друга дитина за місяць

Черговий випадок дитячої смерті зафіксували у таборі «Артек», що у Криму. Тут померла 15-річна дівчинка.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 листопада, російські ЗМІ повідомили, що в анексованому криму померла ще одна дитина. А сааме у дитячому таборі «Артек». За попередніми даними, тут померла 15-річна дівчинка.

Про це розповіли у прес-службі «Головного слідчого управління Слідкому РФ по Республіці Крим і Севастополю».

«Порушено кримінальну справу за фактом смерті 15-річної дівчинки з Махачкали, яка відпочивала в МДЦ «Артек». Попередньо встановлено, що вчора ввечері школярка лягла спати і сьогодні вранці була знайдена мертвою», - йдеться у повідомленні.

Обставини події встановлюються. Раніше зазначалось, що цього місяця в «Артеку» помер 12-річний хлопчик з Санкт-Петербурга. У нього була пневмонія.

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