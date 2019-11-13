Депутату «Слуги народу» з розкішним автопарком присвятили карикатуру

Аня Мартинюк 13 листопада 2019, 13:38

Художник з Рівного вирішив намалювати нардепа Олександра Дубінського, у якого журналісти знайшли десятки квартир та автомобілів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 листопада, рівненський художник та музикант Юрій Журавель представив у соцмережі карикатуру на представника фракції «Слуга народу» Олександра Дубінського. Останній, як відомо, будучи журналістом, викривав злочини українських чиновників.

Нещодавно стало відомо, що у родини народного обранця є 24 квартири, 70 соток землі, 2 будинки і 17 автомобілів. Так, Юрій Журавель, який раніше присвячував карикатури одіозному Петру Порошенку, однак згодом став його палким прихильником, намалював Дубінського в автівці з написом «Mother ati» натякаючи на один з автомобілів нардепа Maserati. Також на малюнку можна помітити сережки з жолудів. Очевидно, автор натякає на те, що Дубінський – дуб.

До слова, сам Олександр Дубінський заявляв, що наявність у його сім’ї нерухомості та автопарку – це сімейне питання. Він також запевнив, що усі податки за придбане були сплачені до держбюджету.