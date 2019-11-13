Путіна зобразили у вигляді рогатого чудовиська

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Відомий карикатурист знову обрав Володимира Путіна в якості персонажа для своєї карикатури.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 листопада, у Мережі з'явилась яскрава карикатура, присвячена лідеру Кремля Володимиру Путіну. Автор насмішливого малюнка - Сергій Йолкін. Так, на картинці можна побачити Путіна, який проноситься нічним небом з рогами на голові та біженцем з Близького Сходу на спині.
Таким чином автор хотів висміяти дивну політику президента РФ щодо Близького Сходу.
«Дурепа-Європа, куди ж мчиш ти? Дай відповідь. Не дає відповіді ...», - прокоментували у Мережі.
«Еврочатай, відкрий личко», - пожартували у коментарях.
«До речі, кльове продовження вийде, коли з-під євро накидки видасться бородатий моджахед, прибутий в Європу як біженець з Близького Сходу», - відзначили користувачі.
13:38: Депутату «Слуги народу» з розкішним автопарком присвятили карикатуру
12:41: Україна зайняла друге місце за кількістю покупок на AliExpress
11:01: Треба закінчувати цей совок: Дубілет підтримав земельну реформу
10:33: Православна церква України дала зелене світло вакцинації
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