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Путіна зобразили у вигляді рогатого чудовиська

Аня Мартинюк 13 листопада 2019, 13:09
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Путіна зобразили у вигляді рогатого чудовиська

Відомий карикатурист знову обрав Володимира Путіна в якості персонажа для своєї карикатури.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 листопада, у Мережі з'явилась яскрава карикатура, присвячена лідеру Кремля Володимиру Путіну. Автор насмішливого малюнка - Сергій Йолкін. Так, на картинці можна побачити Путіна, який проноситься нічним небом з рогами на голові та біженцем з Близького Сходу на спині.

Таким чином автор хотів висміяти дивну політику президента РФ щодо Близького Сходу.

«Дурепа-Європа, куди ж мчиш ти? Дай відповідь. Не дає відповіді ...», - прокоментували у Мережі.

«Еврочатай, відкрий личко», - пожартували у коментарях.

«До речі, кльове продовження вийде, коли з-під євро накидки видасться бородатий моджахед, прибутий в Європу як біженець з Близького Сходу», - відзначили користувачі.

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