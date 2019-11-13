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Україна зайняла друге місце за кількістю покупок на AliExpress

Аня Мартинюк 13 листопада 2019, 12:41
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Україна зайняла друге місце за кількістю покупок на AliExpress

Українські покупці вивели країну на друге місце світового рейтингу країн, які багато купують на AliExpress.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 листопада, стало відомо, що Україна потрапила у трійку країн-покупців на популярному онлайн-майданчику AliExpress. За перші десять місяців року кількість замовлень з України на AliExpress зросла на 70%. В результаті Україна опинилась на другому місці у списку.

За даними поштового оператора «Укрпошта», з Китаю в Україну прибуло понад 20 млн відправлень. Найчастіше українці купують телефони та аксесуари до них, електроніку, авто товари. В «Укрпошті» наголосили, що понад 30% товарів з AliExpress коштують всього два долари.

«Найбільше попит на товари з AliExpress у жителів Київської, Дніпропетровської та Харківської областей. Їх замовляють українці у віці 24-35 років, більше половини покупок відбувається через смартфон», - розповіли представники «Укрпошти».

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