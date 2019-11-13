Україна зайняла друге місце за кількістю покупок на AliExpress

Аня Мартинюк 13 листопада 2019, 12:41

Українські покупці вивели країну на друге місце світового рейтингу країн, які багато купують на AliExpress.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 листопада, стало відомо, що Україна потрапила у трійку країн-покупців на популярному онлайн-майданчику AliExpress. За перші десять місяців року кількість замовлень з України на AliExpress зросла на 70%. В результаті Україна опинилась на другому місці у списку.

За даними поштового оператора «Укрпошта», з Китаю в Україну прибуло понад 20 млн відправлень. Найчастіше українці купують телефони та аксесуари до них, електроніку, авто товари. В «Укрпошті» наголосили, що понад 30% товарів з AliExpress коштують всього два долари.

«Найбільше попит на товари з AliExpress у жителів Київської, Дніпропетровської та Харківської областей. Їх замовляють українці у віці 24-35 років, більше половини покупок відбувається через смартфон», - розповіли представники «Укрпошти».