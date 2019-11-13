Під ВРУ принесли свиню у труні

Аня Мартинюк 13 листопада 2019, 12:13

Противники продажу земель сільськогосподарського призначення вирішили максимально привернути до себе увагу. Так, під ВРУ вони принесли свиню у труні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 листопада, український журналіст Денис Казанський повідомив, що протестуючі принесли під ВРУ труну з мертвою свинею. Довершили перфоманс вінки.

«Під Радою протестують проти запровадження ринку землі. Чомусь принести труп свині у труні. Напевно, у тих країнах, де ринок землі вже давно працює (тобто в усьому Першому світі) свині давно вимерли. І лише Україна завдяки мораторію залишається острівцем свинячого добробуту», - написав він.

Інтернет-спільнота назвала дійство «сатанізмом» та «трешем».

Як повідомлялось раніше, партія Юлії Тимошенко «Батьківщина» виступила проти зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.