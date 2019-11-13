Кардашян порадила жінкам заклеювати груди

Треба закінчувати цей совок: Дубілет підтримав земельну реформу 11:01
Православна церква України дала зелене світло вакцинації 10:33
Команда Тимошенко закликала не продавати землю «двом десяткам олігархів» 17:38
Зеленському випаде нагода поспілкуватися з Путіним за Мінськом-2 16:37
Пересихають ріки: Кримські окупанти визнали наявність проблеми 11:01
«Справа Супрун» живе і процвітає і при новій владі – експрем’єр 10:27
Дружина Зеленського прикрасить обкладинку модного глянцю 13:34
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Американська зірка малих екранів Кім Кардашян, показала, як вона використовувала клійку стічку не запризначенням. Навіть більше, вона закликала жінок слідувати її практиці.
Новину передає «Преса України».
Зірка шоу «Сімейство Кардашян» Кім Кардашян показала шанувальникам старе фото, на якому видно, як вона заклеїла канцелярською клейкою стрічкою груди, щоб вони були при підняті без бюстгальтера.
«Найгірше – це її потім здирати», - наголосила Кардашян.
Таким чином знаменитість хитрує, обираючи наряди з глибоким декольте. Як відомо, не так давно телезірка випустила білизну для корекції фігури Skims. В колекцію також увійдуть стрічки, які жінки також зможуть використати у випадку, якщо наряд вимагатиме відмови від білизни.
«Ей, друзі, я в своїй шафі, і я вам покажу, як заклеїти свої груди стрічкою. Це те, чим я користувалася стільки років», - зазначила вона.
11:01: Треба закінчувати цей совок: Дубілет підтримав земельну реформу
10:33: Православна церква України дала зелене світло вакцинації
17:38: Команда Тимошенко закликала не продавати землю «двом десяткам олігархів»
16:37: Зеленському випаде нагода поспілкуватися з Путіним за Мінськом-2
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.