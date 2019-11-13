Кардашян порадила жінкам заклеювати груди

Аня Мартинюк 13 листопада 2019, 11:39

Американська зірка малих екранів Кім Кардашян, показала, як вона використовувала клійку стічку не запризначенням. Навіть більше, вона закликала жінок слідувати її практиці.

Новину передає «Преса України».

Зірка шоу «Сімейство Кардашян» Кім Кардашян показала шанувальникам старе фото, на якому видно, як вона заклеїла канцелярською клейкою стрічкою груди, щоб вони були при підняті без бюстгальтера.

«Найгірше – це її потім здирати», - наголосила Кардашян.

Таким чином знаменитість хитрує, обираючи наряди з глибоким декольте. Як відомо, не так давно телезірка випустила білизну для корекції фігури Skims. В колекцію також увійдуть стрічки, які жінки також зможуть використати у випадку, якщо наряд вимагатиме відмови від білизни.

«Ей, друзі, я в своїй шафі, і я вам покажу, як заклеїти свої груди стрічкою. Це те, чим я користувалася стільки років», - зазначила вона.