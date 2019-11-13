Треба закінчувати цей совок: Дубілет підтримав земельну реформу 11:01
Православна церква України дала зелене світло вакцинації 10:33
Команда Тимошенко закликала не продавати землю «двом десяткам олігархів» 17:38
Зеленському випаде нагода поспілкуватися з Путіним за Мінськом-2 16:37
Пересихають ріки: Кримські окупанти визнали наявність проблеми 11:01
«Справа Супрун» живе і процвітає і при новій владі – експрем’єр 10:27
Дружина Зеленського прикрасить обкладинку модного глянцю 13:34
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Дмитро Дубілет опинився серед прихильників ідеї дозволити продавати українську землю сільськогосподарського призначення.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 листопада, міністр Кабміну Дмитро Дубілет заявив у соцмережі, що зняття мораторію на продаж української землі – це хороша ідея. Свою позицію він обгрунтував. Так, він вважає, що людям, які виступають проти того, щоб українці вільно розпоряжалися землею, навіть самим може бути смішно з цього.
«Мораторій на продаж землі — це якась неймовірна історія у стилі Кафки. Зараз, коли я опинився в уряді, я побачив це зсередини. Ви навіть не уявляєте цинізм тих, хто виступає проти цієї реформи. “Карточний домік” відпочіває. В когось є банальні бізнес-інтереси, але в переважної більшості це просто інструмент політичної боротьби або торгівлі за посади. Економіка та інтереси суспільства нікого не хвилюють», - розповів він.
Дубілет додав, що близько 7 мільйонів громадян України отримали паї на землю.
«Треба захищати їх та не дати їм продатись задешево! От тільки 1,5 млн з них вже померли, здаючи свою землю за копійки. Продавати землю не можна, але здавати в оренду на 49 років можна. Ага. Я підтримую земельну реформу. Треба вже закінчувати цей совок», - завершив він.
11:01: Треба закінчувати цей совок: Дубілет підтримав земельну реформу
10:33: Православна церква України дала зелене світло вакцинації
17:38: Команда Тимошенко закликала не продавати землю «двом десяткам олігархів»
16:37: Зеленському випаде нагода поспілкуватися з Путіним за Мінськом-2
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.