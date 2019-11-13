Треба закінчувати цей совок: Дубілет підтримав земельну реформу

Аня Мартинюк 13 листопада 2019, 11:01

Дмитро Дубілет опинився серед прихильників ідеї дозволити продавати українську землю сільськогосподарського призначення.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 листопада, міністр Кабміну Дмитро Дубілет заявив у соцмережі, що зняття мораторію на продаж української землі – це хороша ідея. Свою позицію він обгрунтував. Так, він вважає, що людям, які виступають проти того, щоб українці вільно розпоряжалися землею, навіть самим може бути смішно з цього.

«Мораторій на продаж землі — це якась неймовірна історія у стилі Кафки. Зараз, коли я опинився в уряді, я побачив це зсередини. Ви навіть не уявляєте цинізм тих, хто виступає проти цієї реформи. “Карточний домік” відпочіває. В когось є банальні бізнес-інтереси, але в переважної більшості це просто інструмент політичної боротьби або торгівлі за посади. Економіка та інтереси суспільства нікого не хвилюють», - розповів він.

Дубілет додав, що близько 7 мільйонів громадян України отримали паї на землю.

«Треба захищати їх та не дати їм продатись задешево! От тільки 1,5 млн з них вже померли, здаючи свою землю за копійки. Продавати землю не можна, але здавати в оренду на 49 років можна. Ага. Я підтримую земельну реформу. Треба вже закінчувати цей совок», - завершив він.