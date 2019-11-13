Православна церква України дала зелене світло вакцинації

Аня Мартинюк 13 листопада 2019, 10:33

У ПЦУ нагадали українцям, що вакцинація – це важливо. Представники церкви також уточнили, якими вакцинами варто захищати свій імунітет.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 листопада, стало відомо, що Православна церква України (ПЦУ) схвалила проведення вакцинації. Відповідна заява була представлена на офіційній сторінці церкви у соцмережі. У повідомленні йдеться, що щеплення важливе для збереження імунітету і захисту від інфекцій.

«Просимо ж у Господа заступництва від важких захворювань, проте необхідно пам'ятати, що відповідальність за уникнення епідемій лежить і на кожному з нас», - наголошується у повідомленні.

У ПЦУ додали, що епідемії інфекційних хвороб можуть привести до катастрофічних наслідків. Також підкреслюється, що вакцинуватися потрібно сертифікованими препаратами.