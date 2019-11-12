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Модниця зі «Слуги народу» вразила «простих смертних»

Аня Мартинюк 12 листопада 2019, 18:13
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Модниця зі «Слуги народу» вразила «простих смертних»

41-річна Ірина Аллахвердієва стала об’єктом для обговорення. «Слуга народу» вкотре вразила виглядом та дорогим гаджетом.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 листопада, українська інтернет-спільнота почала активно обговорювати представницю партії «Слуга народу» Ірину Аллахвердієву. Народна обраниця з’явилась на роботі в ВРУ у білій короткій сукні, з макіяжем та останнім iPhone в руках за декілька десятків тисяч гривень.

Фото зробив Ян Доброносов.

«Діджіталізація на марші. Депутат фракції «Слуга народу» Ірина Аллахвердиева вже з новим айфоном 11 Max pro, який можна купити зі знижкою по 40 999 грн», - зазначили у Мережі.

«Навибирали слуг», - також зазначили у коментарях.

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