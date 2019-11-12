Команда Тимошенко закликала не продавати землю «двом десяткам олігархів»

Аня Мартинюк 12 листопада 2019, 17:38

Юлія Тимошенко та її політсила «Батьківщина» влаштували яскравий виступ з трибуни ВРУ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 листопада, фракція Юлії Тимошенко «Батьківщина» влаштувала перфоманс з трибуни ВРУ. Політсила виступила проти продажу української землі. Так, народні обранці розгорнули відповідний банер.

Виступаючи з трибуни Юлія Тимошенко зазначила, що земля – це стратегічний ресурс. За її словами, продажу цього ресурсу «двом десяткам олігархів» допустити не можна.

«Великі світові корпорації, що мають необмежені ресурси, вирішили привласнити українську землю, а нинішнє керівництво держави, на жаль, допомагає їм у цьому», - також зазначила Тимошенко уже на своїй сторінці у соцмережі.

До слова, сьогодні мав відбутися розгляд законопроектів про відкриття ринку землі. Однак його скасували.