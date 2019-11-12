Синоптична картина в Україні готова до змін

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Наталія Діденко представила свіжий прогноз погоди. Так, вона розповіла, коли прийде суттєве похолодання.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 листопада, синоптик Наталія Діденко повідомила, що Європою наразі блукають циклони та атмосферні фронти.
«В Україні один фронт учора проскакав і поки притихло - погоду визначатиме антициклон, тому у середу переважатиме суха погода, лише на крайньому заході подощить», - розповіла Діденко.
За її прогнозом, температура повітря 13 листопада сягне +11+15 градусів. На Півдні та Заході +14+19 градусів. Трохи тепліше буде у Криму, до +20 градусів. У столиці буде вітряно, а стовпчики термометрів покажуть +12+14 градусів.
Діденко зауважила, що до кінця поточного тижня в Україні не очікуються суттєві опади. За її прогнозом, суттєве похолодання прийде орієнтовно з 20 листопада.
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