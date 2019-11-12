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Стало відомо, що президент Казахстану може організувати зустріч лідерів України та Росії.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 листопада, політик Олександр Онищенко зазначив у соцмережі, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв виступив з ініціативою організувати пряму зустріч Володимира Путіна та Володимира Зеленського. За словами Онищенка, це хороший хід подій.
«Це говорить про те, що мінський формат вичерпав себе, і сторони шукають нові форми переговорів. Згода Києва і Москви на контакт означатиме перенесення нормандської зустрічі, дата якої так і не визначена. Для українського президента вигідний такий поворот: він не "капітулює" з Мінськом-2, знімає критику про зраду, і безпосередньо вирішує з Путіним питання миру і газу- без рамок Мінського формату», - написав він.
Як повідомлялось раніше, прихильники Петра Порошенка організовували акції протесту проти нової влади, яка намагається вирішити питання війни та анексії Криму.
17:38: Команда Тимошенко закликала не продавати землю «двом десяткам олігархів»
16:37: Зеленському випаде нагода поспілкуватися з Путіним за Мінськом-2
11:01: Пересихають ріки: Кримські окупанти визнали наявність проблеми
10:27: «Справа Супрун» живе і процвітає і при новій владі – експрем’єр
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