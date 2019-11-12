Зеленському випаде нагода поспілкуватися з Путіним за Мінськом-2

Аня Мартинюк 12 листопада 2019, 16:37

Стало відомо, що президент Казахстану може організувати зустріч лідерів України та Росії.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 листопада, політик Олександр Онищенко зазначив у соцмережі, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв виступив з ініціативою організувати пряму зустріч Володимира Путіна та Володимира Зеленського. За словами Онищенка, це хороший хід подій.

«Це говорить про те, що мінський формат вичерпав себе, і сторони шукають нові форми переговорів. Згода Києва і Москви на контакт означатиме перенесення нормандської зустрічі, дата якої так і не визначена. Для українського президента вигідний такий поворот: він не "капітулює" з Мінськом-2, знімає критику про зраду, і безпосередньо вирішує з Путіним питання миру і газу- без рамок Мінського формату», - написав він.

Як повідомлялось раніше, прихильники Петра Порошенка організовували акції протесту проти нової влади, яка намагається вирішити питання війни та анексії Криму.