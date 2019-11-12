Ківа в масці розважився в Раді (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 12 листопада 2019, 15:59

Представиник партії «ОПЗЖ», яка захищає в Україні інтереси Кремля, вирішив прогулятись в Раді у масці «Джокера».

Новину передає «Преса України».

Депутат Ілля Ківа прибув на роботу у ВРУ з маскою кіногероя «Джокера». Представник «Опозиційної платформи за життя» вирішив прогулятись в такому вигляді у момент, коли нардеп Сергій Рудик, обраний в Раду у мажоритарному виборчому окрузі № 198, приймав присягу.

На подію відреагував спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

«Шановні колеги, а можна не перетворювати Верховну Раду в незрозуміло що? Я не розумію, що це за народний депутат ... А можна зняти маску?», - попросив Разумков.

Ківа погодився зняти маску. Після цього він промовив: «Те, що стежить за вами і те, що вас контролює».