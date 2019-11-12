Американська актриса здивувала нарядом

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Лаверн Кокс у свої 47 не втомлюється дивувати. Так, вона обрала для важливої події сукню, яка не залишала місця для фантазії.
Новину передає «Преса України».
Американська актриса та ЛГБТ-активістка Лаверн Кокс прибула на прем'єру фільму «Ангели Чарлі» у довгій чорній сукні, яка малаа напівпрозорі вставки. 47-річна знаменитість настільки здивувала фотографів, що ті довго націлювали на неї свої фотокамери.
«Сукня майже повністю демонструвала її груди. Найінтимніші місця, звісно, були прикриті невеликими шматочками тканини», - відзначили очевидці.
«Коли зірка повернулася в бік, вона показала майже все голе тіло», - додали папараці.
Нагадаємо, Лаверн Кокс прославилась завдяки серіалу Netflix «Помаранчевий - хіт сезону».
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