Американська актриса здивувала нарядом

Аня Мартинюк 12 листопада 2019, 15:30

Лаверн Кокс у свої 47 не втомлюється дивувати. Так, вона обрала для важливої події сукню, яка не залишала місця для фантазії.

Новину передає «Преса України».

Американська актриса та ЛГБТ-активістка Лаверн Кокс прибула на прем'єру фільму «Ангели Чарлі» у довгій чорній сукні, яка малаа напівпрозорі вставки. 47-річна знаменитість настільки здивувала фотографів, що ті довго націлювали на неї свої фотокамери.

«Сукня майже повністю демонструвала її груди. Найінтимніші місця, звісно, були прикриті невеликими шматочками тканини», - відзначили очевидці.

«Коли зірка повернулася в бік, вона показала майже все голе тіло», - додали папараці.

Нагадаємо, Лаверн Кокс прославилась завдяки серіалу Netflix «Помаранчевий - хіт сезону».