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Пересихають ріки: Кримські окупанти визнали наявність проблеми

Аня Мартинюк 12 листопада 2019, 11:01
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Пересихають ріки: Кримські окупанти визнали наявність проблеми

У Криму пересихають річки. Причина цього – відсутність опадів на півострові.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 листопада, російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що через ряд погодніх факторів на анексованому півострові Крим виник дефіцит води. Так, тут почали пересихати річки. Відповідну заяву зробила так званий начальник відділу гідрології та гідрологічних прогнозів Кримського гідрометеоцентру Наталія Охріменко.

«Приплив води відсутній в Чорноріченське і Партизанський водосховища. В інші водосховища притоки дуже невеликі: від 11 тисяч кубометрів до 145 тисяч за минулий тиждень. Виною тому не тільки відсутність опадів, але і висока температура повітря. Це пов'язано з погодою в другій половині року: із травня триває недобір опадів після малосніжною зими», - розповіла вона.

За її словами, від пересихання страждають річки Чорна та Альма. Охріменко зауважила, що виправити ситуацію зможуть опади у вигляді дощу та снігу.

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