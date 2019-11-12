«Справа Супрун» живе і процвітає і при новій владі – експрем’єр

Аня Мартинюк 12 листопада 2019, 10:27

Микола Азаров прокоментував закриття дитячого центру з трансплантології кісткового мозку. За його словами, попри звільнення Супрун МОЗ продовжує доводити українців до смерті.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 листопада, колишній прем'єр-міністр України часів Віктора Януковича Микола Азаров присвятив ексреформаторці Уляні Супрун пост у соцмережі. За його словами, йому сумно через те, що її справа живе і процвітає при новій владі.

«МОЗ доводить українців до смерті. В Україні паралізована пересадка органів. За останні роки не дочекалися життєво важливих операцій з пересадки кісткового мозку та трансплантації донорських органів тисячі українців. Пацієнти вмирають, чиновники заробляють на операціях за кордоном, в країні «добивають» лікарів-трансплантологів», - зазначив Азаров.

Так він відреагував на закриття єдиного в Україні дитячого центру з трансплантології кісткового мозку НДСЛ «ОХМАТДИТ».

Азаров зауважив, що багатьом батькам не під силу лікувати дітей за кордоном.

«Є ще й діти з іншими вродженими захворюваннями, яким пересадка необхідна - це ще 200 дітей. В середньому в рік в Україні онкологією захворює близько 1000 дітей, і 30% потрібно трансплантація», - додав він.