«Справа Супрун» живе і процвітає і при новій владі – експрем’єр

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Микола Азаров прокоментував закриття дитячого центру з трансплантології кісткового мозку. За його словами, попри звільнення Супрун МОЗ продовжує доводити українців до смерті.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 листопада, колишній прем'єр-міністр України часів Віктора Януковича Микола Азаров присвятив ексреформаторці Уляні Супрун пост у соцмережі. За його словами, йому сумно через те, що її справа живе і процвітає при новій владі.
«МОЗ доводить українців до смерті. В Україні паралізована пересадка органів. За останні роки не дочекалися життєво важливих операцій з пересадки кісткового мозку та трансплантації донорських органів тисячі українців. Пацієнти вмирають, чиновники заробляють на операціях за кордоном, в країні «добивають» лікарів-трансплантологів», - зазначив Азаров.
Так він відреагував на закриття єдиного в Україні дитячого центру з трансплантології кісткового мозку НДСЛ «ОХМАТДИТ».
Азаров зауважив, що багатьом батькам не під силу лікувати дітей за кордоном.
«Є ще й діти з іншими вродженими захворюваннями, яким пересадка необхідна - це ще 200 дітей. В середньому в рік в Україні онкологією захворює близько 1000 дітей, і 30% потрібно трансплантація», - додав він.
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