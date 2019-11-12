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Прем'єра замінить прем'єрка – Онищенко

Аня Мартинюк 12 листопада 2019, 09:49
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Прем'єра замінить прем'єрка – Онищенко

Олександр Онищенко поділився думками з приводу ходу подій в Україні. За його прогнозом, в країні можуть відбутися кардинальні зміни.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 листопада, український політик Олександр Онищенко зазначив у соцмережі, що відставка чинного уряду намічена на січень 2020 року.

«До цього моменту повинен закипіти соціальний котел. А хто той же повинен відповісти за холодні батареї, тарифи, припинення транзиту російського газу? Не виключено, що прем'єра змінить прем'єрка, яка краще обізнана в газових питаннях. І не тільки в них», - написав він.

Таким чином Олександр Онищенко натякнув на лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко, яка в передвиборчих кампанії заявляла, що тарифи для населення України можна зробити нижчими.

 

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