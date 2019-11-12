Після сутички з Ляшком Герус залишився без посади

Аня Мартинюк 11 листопада 2019, 13:58

Володимир Зеленський поставив підпис під двома новими указами. Так, одним він звільнив Андрія Геруса з посади свого радника, іншим – призначив нового.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 листопада, президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Геруса з посади свого представника в Кабміні. Його місце тепер займе Олексій Перевезенцев. Відповідні укази №838 та №839 з'явилися на офіційному сайті Офісу Президента.

«Призначити Перевезенцева Олексія Юрійовича представником президента України в Кабінеті Міністрів (поза штатом)», - зазначено в документі.

Відомо, що Олексій Перевезенцев був радником міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса та міністра Степана Кубіва. Андрій Геруса залишився на посаді голови комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Як повідомлялось раніше, Андрій Герус та колишній депутат Олег Ляшко влаштували бійку в аеропорту Бориспіль.