Після сутички з Ляшком Герус залишився без посади

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Володимир Зеленський поставив підпис під двома новими указами. Так, одним він звільнив Андрія Геруса з посади свого радника, іншим – призначив нового.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 листопада, президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Геруса з посади свого представника в Кабміні. Його місце тепер займе Олексій Перевезенцев. Відповідні укази №838 та №839 з'явилися на офіційному сайті Офісу Президента.
«Призначити Перевезенцева Олексія Юрійовича представником президента України в Кабінеті Міністрів (поза штатом)», - зазначено в документі.
Відомо, що Олексій Перевезенцев був радником міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса та міністра Степана Кубіва. Андрій Геруса залишився на посаді голови комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
Як повідомлялось раніше, Андрій Герус та колишній депутат Олег Ляшко влаштували бійку в аеропорту Бориспіль.
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