Перерахунок пенсій для українців відбудеться у квітні

Аня Мартинюк 09 листопада 2019, 14:07

Оксана Маркарова зробила дві важливі заяви. За її словами, у 2020 році відбудеться перерахунок пенсій та підняття зарплати.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 листопада, міністр фінансів України Оксана Маркарова розповіла, коли українці можуть розраховувати на перерахунок пенсій. За її словами, на таке щастя можна розраховувати не раніше, ніж у квітні 2020 року.

«Перерахунок пенсій з квітня місяця заплановано, ми це побачимо. Трансферт з державного бюджету до Пенсійного фонду істотно збільшений - 173 мільярда. Це те, що бюджет допомагає Пенсійному фонду», - розповіла вона.

За словами Макарової, у бюджеті на 2020 рік закладено також й збільшення мінімальної зарплати.