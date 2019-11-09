Instagram приховає від американців «лайки»

Аня Мартинюк 09 листопада 2019, 13:48

На наступному тижні деякі американські користувачі Instagram спробують пожити без «лайків».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 листопада, стало відомо, що американські користувачі фотоблогу Instagram не бачитимуть «лайки» до постів. Про це розповів директор Instagram Адам Моссері. За його словами, раніше компанія анонсувала проведення відповідного тестування в ряді країн.

Як виявилось, США не стане виключенням. Однак тестування пошириться на невелику групу людей.

«На наступному тижні американці пройдуть наш невеликий тест», - зазначив Моссері.

Як повідомлялось раніше, Instagram вирішив зосередити увагу користувачів на матеріалі, яким діляться люди, а не на кількості вподобань.