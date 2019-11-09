Instagram приховає від американців «лайки»

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На наступному тижні деякі американські користувачі Instagram спробують пожити без «лайків».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 листопада, стало відомо, що американські користувачі фотоблогу Instagram не бачитимуть «лайки» до постів. Про це розповів директор Instagram Адам Моссері. За його словами, раніше компанія анонсувала проведення відповідного тестування в ряді країн.
Як виявилось, США не стане виключенням. Однак тестування пошириться на невелику групу людей.
«На наступному тижні американці пройдуть наш невеликий тест», - зазначив Моссері.
Як повідомлялось раніше, Instagram вирішив зосередити увагу користувачів на матеріалі, яким діляться люди, а не на кількості вподобань.
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