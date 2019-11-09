Шоумен Андрій Молочний потрапив в базу Миротворця

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Андрій Молочний мав необережність випустити гучну заяву, після якої його занесли в «чистилище» Миротворця.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 листопада, стало відомо, що український комік Андрій Молочний був внесений в базу Миротворця. Причина – його заява про фашистів в Україні. Так, Молочний заявив, що «Києвом натовпами ходять фашисти» і те, що відбувається в країні останні 5 років – кошмарний сон.
В результаті на сторінці Миротворця в Twitter з'явилось повідомлення, у якому йдеться про те, що шоумен занесений у «чорний список» за «антиукраїнську пропаганду і заперечення російської агресії».
При цьому коміка назвали «малоросом» та нагадали, що він живе в Росії.
«Центр «Миротворець» просить правоохоронні органи розглядати дану публікацію на сайті як заяву про вчинення цим громадянином усвідомлених діянь проти національної безпеки України, світу, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень», - зазначили представники бази.
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