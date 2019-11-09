Шоумен Андрій Молочний потрапив в базу Миротворця

Аня Мартинюк 09 листопада 2019, 13:23

Андрій Молочний мав необережність випустити гучну заяву, після якої його занесли в «чистилище» Миротворця.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 листопада, стало відомо, що український комік Андрій Молочний був внесений в базу Миротворця. Причина – його заява про фашистів в Україні. Так, Молочний заявив, що «Києвом натовпами ходять фашисти» і те, що відбувається в країні останні 5 років – кошмарний сон.

В результаті на сторінці Миротворця в Twitter з'явилось повідомлення, у якому йдеться про те, що шоумен занесений у «чорний список» за «антиукраїнську пропаганду і заперечення російської агресії».

При цьому коміка назвали «малоросом» та нагадали, що він живе в Росії.

«Центр «Миротворець» просить правоохоронні органи розглядати дану публікацію на сайті як заяву про вчинення цим громадянином усвідомлених діянь проти національної безпеки України, світу, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень», - зазначили представники бази.