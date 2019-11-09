Онищенко нагадав про зальоти Вакарчука

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Олександр Онищенко на тлі заяви партії «Голос» про необхідність вийти з Мінських угод нагадав, як Вакарчук розважав російських олігархів.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що партія «Голос», лідером якої є Святослав Вакарчук, стала ініціатором виходу з Мінських угод. Так, представники політсили вважають, що замороження ситуації на Донбасі – це єдиний правильний шлях для України.
«Ми боремося на два фронти — з Росією на зовнішньому фронті, з корупцією, слабкою економікою та неефективністю державних інституцій на внутрішньому. Поки що повернути Крим та Донбас на умовах, прийнятних для України, неможливо», - йдеться у заяві партії.
Такий хід подій прокоментував український політик Святослав Вакарчук. Він зазначив, що вихід з Мінських угод з ініціативи України приведе до зняття санкцій з РФ та звинувачення України в світі в невиконанні міжнародних домовленостей.
«Вакарчук, в 2015-му році в період гострої фази війни з Росією, Ви співали на російській вечірці в Монако для російських олігархів. Це вже другий заліт, тримайте себе в руках», - написав політик.
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