Журналісти озвучили вартість автомобілів Зеленського

Аня Мартинюк 09 листопада 2019, 12:20

Сім'я Володимира Зеленського має два автомобілі. На найдешевшому їздить дружина.

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти дізнались, скільки коштують автомобілі сім'ї президента України Володимира Зеленського. Як виявилось, у Зеленських два транспортних засоби. Мова йде про позашляховик Range Rover та Mercedes-Benz S500 4Matic 2014 року. На останньому їздить перша леді країни Олена Зеленська.

Варто зазначити, що вартість першого авто становить 4,7 млн грн, другого - 1,83 млн грн.

Журналісти також звернули увагу на те, що у роликах, які Володимир Зеленський записує для громадян України, фігурує Tesla Model X. Цей автомобіль належить керівнику Офісу президента Андрію Богдану.

Тим часом українці почали купувати більше вживаних авто, придбаних за кордоном. У вересні таких було 23 тисячі. Найпопулярніші моделі - Volkswagen Passat, Renault Megane, Skoda Octavia.