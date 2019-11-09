Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Пенсіонери рвонули купувати квитки на потяг Крим-Росія
  • Вирішена доля нардепа-любителя платних жінок
  • Замість походів на допити Порошенко зайнявся переписом бізнесу на сина

Журналісти озвучили вартість автомобілів Зеленського

Аня Мартинюк 09 листопада 2019, 12:20
Версія для друку
Журналісти озвучили вартість автомобілів Зеленського

Сім'я Володимира Зеленського має два автомобілі. На найдешевшому їздить дружина. 

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти дізнались, скільки коштують автомобілі сім'ї президента України Володимира Зеленського. Як виявилось, у Зеленських два транспортних засоби. Мова йде про позашляховик Range Rover та Mercedes-Benz S500 4Matic 2014 року. На останньому їздить перша леді країни Олена Зеленська.

Варто зазначити, що вартість першого авто становить 4,7 млн грн, другого - 1,83 млн грн.

Журналісти також звернули увагу на те, що у роликах, які Володимир Зеленський записує для громадян України, фігурує Tesla Model X. Цей автомобіль належить керівнику Офісу президента Андрію Богдану.

Тим часом українці почали купувати більше вживаних авто, придбаних за кордоном. У вересні таких було 23 тисячі. Найпопулярніші моделі - Volkswagen Passat, Renault Megane, Skoda Octavia.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції