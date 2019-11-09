Журналісти озвучили вартість автомобілів Зеленського

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Сім'я Володимира Зеленського має два автомобілі. На найдешевшому їздить дружина.
Новину передає «Преса України».
Українські журналісти дізнались, скільки коштують автомобілі сім'ї президента України Володимира Зеленського. Як виявилось, у Зеленських два транспортних засоби. Мова йде про позашляховик Range Rover та Mercedes-Benz S500 4Matic 2014 року. На останньому їздить перша леді країни Олена Зеленська.
Варто зазначити, що вартість першого авто становить 4,7 млн грн, другого - 1,83 млн грн.
Журналісти також звернули увагу на те, що у роликах, які Володимир Зеленський записує для громадян України, фігурує Tesla Model X. Цей автомобіль належить керівнику Офісу президента Андрію Богдану.
Тим часом українці почали купувати більше вживаних авто, придбаних за кордоном. У вересні таких було 23 тисячі. Найпопулярніші моделі - Volkswagen Passat, Renault Megane, Skoda Octavia.
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