В аеропорту Риму застрягли близько сотні українців

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В Римі близько 130 пасажирів провели добу в аеропорту. Українські мандрівники розповіли, з якими труднощами їм вдалось стикнутись.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 листопада, стало відомо, що з 9 ранку 8 листопада понад 130 пасажирів застрягли в аеропорту Фьюмічіно, Рим. Так, більшість з них – українці. Протягом доби мандрівники залишалися в залі очікування.
Про прикрий інцидент розповіла українка Тетяна Захарова, яка записала відео з аеропорту та оприлюднила його на своїй сторінці у соцмережі. За її словами, серед очікуючих є маленькі діти.
«За місцевим часом близько 11 години вечора, нам повідомили, що черговий рейс скасували. Що робити — ніхто не знає. Дзвонили в посольство, нам сказали, що зараз кожен сам собі консул, ніхто не хоче допомогти. Хочуть вигнати з гейта, щоб ми тут не були кісткою в горлі», - зазначила вона.
Також відомо, що одній з пасажирок стало погано й співробітники аеропорту допомогли їй лише після прибуття поліції. До слова, деякі мандрівники вирішили повертатися на батьківщину через Варшаву, ще частина отримала квитки з Риму в Харків.
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