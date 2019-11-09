В аеропорту Риму застрягли близько сотні українців

Аня Мартинюк 09 листопада 2019, 11:50

В Римі близько 130 пасажирів провели добу в аеропорту. Українські мандрівники розповіли, з якими труднощами їм вдалось стикнутись.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 листопада, стало відомо, що з 9 ранку 8 листопада понад 130 пасажирів застрягли в аеропорту Фьюмічіно, Рим. Так, більшість з них – українці. Протягом доби мандрівники залишалися в залі очікування.

Про прикрий інцидент розповіла українка Тетяна Захарова, яка записала відео з аеропорту та оприлюднила його на своїй сторінці у соцмережі. За її словами, серед очікуючих є маленькі діти.

«За місцевим часом близько 11 години вечора, нам повідомили, що черговий рейс скасували. Що робити — ніхто не знає. Дзвонили в посольство, нам сказали, що зараз кожен сам собі консул, ніхто не хоче допомогти. Хочуть вигнати з гейта, щоб ми тут не були кісткою в горлі», - зазначила вона.

Також відомо, що одній з пасажирок стало погано й співробітники аеропорту допомогли їй лише після прибуття поліції. До слова, деякі мандрівники вирішили повертатися на батьківщину через Варшаву, ще частина отримала квитки з Риму в Харків.