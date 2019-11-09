Пенсіонери рвонули купувати квитки на потяг Крим-Росія

Аня Мартинюк 09 листопада 2019, 11:12

Стало відомо, що кримські окупанти відкрили продаж квитків на потяг Крим-Росія-Крим. За даними пропагандистських каналів, ажіотаж на квитки спостерігається серед пенсіонерів.

Новину передає «Преса України».

За даними російських ЗМІ, в анексованому Криму стартував продаж квитків на потяг, який курсуватиме з півострова до Росії. Відомо, що залізниця з'єднає український Крим з країною-агресоркою у грудні цього року.

«На 10:30 (8 листопада – ред.) було продано близько 50 квитків як в Крим, так і з Криму», - зазначили касири Сімферопольського вокзалу.

За їх словами, для покупки квитка особа має мати при собі паспорт. Також зазначається, що найактивніші покупці – пенсіонери.

«Ми так довго чекали цього моменту! Всю Росію побачимо, а потім і онуків до Криму привеземо», - зазначила жительниця Сімферополя, коментуючи старт продажу залізничних квитків.

Нагадаємо, у компанії-перевізнику «Гранд Сервіс Експрес» зауважили, що шлях з півострова до Росії довгий. Так, до Москви - 33 години, до Санкт-Петербурга – 42 години.