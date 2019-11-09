З'явився новий претендент на чемпіонський титул Ломаченка

Аня Мартинюк 09 листопада 2019, 10:37

Американський боксер Девід Хейні забажав вийти на ринг разом з Василем Ломаченком. Так, він вирішив стати чемпіоном світу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 листопада, стало відомо, що американський боксер Девід Хейні націлився відібрати у української зірки боксу Василя Ломаченка чемпіонський титул. Так, чемпіон світу за версією WBC в легкій вазі Девін Хейні забажав зустрічі з українцем на рингу. Відповідну заяву зробив промоеутер американського боксера Едді Хирн.

«Ми хочемо бій з Ломаченко. Ми хочемо переслідувати його по лінії WBC. Раніше ми зробили все, що від нас вимагали заради бою з Ломаченко», - заявив він.

Зокрема Едді Хирн нагадав, що Хейні переміг Заура Абдуллаєва в Madison Square Garden, щоб стати обов'язковим претендентом для української зірки боксу.

«Потім WBC вирішили, що Девін Хейні не може торкатися до Ломаченко. Тепер ми збираємося зробити франчайзинговим чемпіоном і чемпіоном світу Девіна Хейні. Ми раді, що він чемпіон світу, і завоював це право, б'ючись із кращими», - підсумував Хирн.