53-річна Холлі Беррі привела себе в найкращу форму

Аня Мартинюк 09 листопада 2019, 08:17

Голлівудська зірка Холлі Беррі показала своїм шанувальникам, яких результатів досягла у спортзалі. Стало відомо, чому зірка раптом вирішила прокачати тіло.

Новину передає «Преса України».

53-річна акторка Холлі Беррі ппоказала свій неймовірний прес. У соцмережі Інстаграм вона представила серію фото, на яких видно, що вона тривалий час проводила у залі.

Оскароносна знаменитість є матір'ю двох дітей. Відомо, що наразі вона працює над своїм проектом «Bruised». Це фільм про борців MMA. Холлі Беррі виступає в ньому і режисером і головним героєм.

«Щасливої #FitnessFriday усім! Немає кращого почуття, ніж поставити мету і досягти її», - написала акторка.

Вона також порадила своїм шанувальникам слідувати її прикладу і зосередитися на своїх цілях.

«Я це змогла! Ви це зможете», - додала вона.