53-річна Холлі Беррі привела себе в найкращу форму

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Голлівудська зірка Холлі Беррі показала своїм шанувальникам, яких результатів досягла у спортзалі. Стало відомо, чому зірка раптом вирішила прокачати тіло.
Новину передає «Преса України».
53-річна акторка Холлі Беррі ппоказала свій неймовірний прес. У соцмережі Інстаграм вона представила серію фото, на яких видно, що вона тривалий час проводила у залі.
Оскароносна знаменитість є матір'ю двох дітей. Відомо, що наразі вона працює над своїм проектом «Bruised». Це фільм про борців MMA. Холлі Беррі виступає в ньому і режисером і головним героєм.
«Щасливої #FitnessFriday усім! Немає кращого почуття, ніж поставити мету і досягти її», - написала акторка.
Вона також порадила своїм шанувальникам слідувати її прикладу і зосередитися на своїх цілях.
«Я це змогла! Ви це зможете», - додала вона.
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