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Українців закликали не лякатись платіжок без субсидій

Аня Мартинюк 09 листопада 2019, 07:39
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Українців закликали не лякатись платіжок без субсидій

У листопаді українці отримають нові платіжки, в яких не буде вказана субсидія. Стало відомо, як тепер вона потраплятиме до рук субсидіантів. 

Новину передає «Преса України».

У листопаді українці отримають нові платіжки за комунальні послуги. Так, в них містиметься повна сума платежу. Тобто без урахування пільг і субсидій. Про нововведення розповів заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.

За його словами, причина такого ходу подій – другий етап монетизації субсидій.

«Починаючи з платіжок за жовтень всі пільговики і субсідіанти отримуватимуть повний розмір платіжки без урахування пільг», - розповів він.

Тепер органи соцзахисту самі перераховуватимуть кошти субсидій на рахунок субсидіанта або в Ощадбанк, який й сплатить комунальні послуги. Музиченко зауважив, що нині понад 95% пільговиків отримують знижку від держави в безготівковій грошовій формі.

 

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