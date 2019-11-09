Українців закликали не лякатись платіжок без субсидій

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У листопаді українці отримають нові платіжки, в яких не буде вказана субсидія. Стало відомо, як тепер вона потраплятиме до рук субсидіантів.
Новину передає «Преса України».
У листопаді українці отримають нові платіжки за комунальні послуги. Так, в них містиметься повна сума платежу. Тобто без урахування пільг і субсидій. Про нововведення розповів заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.
За його словами, причина такого ходу подій – другий етап монетизації субсидій.
«Починаючи з платіжок за жовтень всі пільговики і субсідіанти отримуватимуть повний розмір платіжки без урахування пільг», - розповів він.
Тепер органи соцзахисту самі перераховуватимуть кошти субсидій на рахунок субсидіанта або в Ощадбанк, який й сплатить комунальні послуги. Музиченко зауважив, що нині понад 95% пільговиків отримують знижку від держави в безготівковій грошовій формі.
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