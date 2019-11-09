Навіть суд не зміг захистити честь і гідність Супрун

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Одіозна медреформаторка Уляна Супрун програла суд проти нардепа Олександра Дубінського, який викрив її злочинну діяльність в Україні. Про «прикрий» хід подій вона написала у соцмережі.
Новину передає «Преса України».
Колишня виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що Солом'янський районний суд відмовив в задоволенні її позову. Як відомо, американка позивалась проти нардепа «Слуги народу» і журналіста Олександра Дубинського про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації.
У соцмережі Супрун зазначила, що причина такого рішення суду не відома. Колишня медреформаторка вважає, що суддя «просто побоялася» задовольняти позов проти депутата. Супрун вирішила запевнити, що викривальна інформація Дубінського про неї – це брехня.
«Судова система, в якій статус або посада людини, а не закон, є фактором, що впливає на рішення суду, є хворою і потребує докорінних змін», - написала Супрун.
Підсумовуючи, Супрун пригрозила подачею апеляції.
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