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Засновник Alibaba отримав цікаву пропозицію від Зеленського

Аня Мартинюк 09 листопада 2019, 06:34
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Засновник Alibaba отримав цікаву пропозицію від Зеленського

Джек Ма вперше прибув в Україну й одразу отримав від президента Володимира Зеленського вигідну пропозицію. Стало відомо, яку.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що український президент Володимир Зеленський зустрівся із засновником компанії Alibaba Group Джеком Ма. Як відомо, китайський багатій вперше прибув в Україну 8 листопада. Нагодою став Київський міжнародний економічний форум.

Так, український лідер запропонував Джеку Ма відкрити дослідницький центр в Україні. Відповідну інформацію надала прес-служба президента.

В цілому Зеленський заявив, що Україна «може запропонувати багато цікавих бізнес-можливостей для інвесторів, зокрема для компанії Alibaba». Він також розповів гостю про проект «Держава в смартфоні».

 

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