Засновник Alibaba отримав цікаву пропозицію від Зеленського 06:34
Дубілет вибиватиме з тіньового ринку алкоголю мільярди для держбюджету 12:01
Українці не оцінили шоу каналу Порошенка із «захопленням» 10:41
Австралія у вогні: Лісові пожежі досягли безпрецедентного рівня 09:57
Каньє Вест з новим ім’ям боротиметься за крісло президента США 09:23
Зеленський вирішив покращити рівень володіння українською мовою 07:59
Ляшко про Геруса: У нормальних людей язик не повернеться назвати «державним діячем» зрадника 14:57
Замість походів на допити Порошенко зайнявся переписом бізнесу на сина 12:55
Відома актриса Катрін Деньов у важкому стані потрапила до лікарні 20:08
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Джек Ма вперше прибув в Україну й одразу отримав від президента Володимира Зеленського вигідну пропозицію. Стало відомо, яку.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що український президент Володимир Зеленський зустрівся із засновником компанії Alibaba Group Джеком Ма. Як відомо, китайський багатій вперше прибув в Україну 8 листопада. Нагодою став Київський міжнародний економічний форум.
Так, український лідер запропонував Джеку Ма відкрити дослідницький центр в Україні. Відповідну інформацію надала прес-служба президента.
В цілому Зеленський заявив, що Україна «може запропонувати багато цікавих бізнес-можливостей для інвесторів, зокрема для компанії Alibaba». Він також розповів гостю про проект «Держава в смартфоні».
06:34: Засновник Alibaba отримав цікаву пропозицію від Зеленського
12:01: Дубілет вибиватиме з тіньового ринку алкоголю мільярди для держбюджету
10:41: Українці не оцінили шоу каналу Порошенка із «захопленням»
09:57: Австралія у вогні: Лісові пожежі досягли безпрецедентного рівня
09:23: Каньє Вест з новим ім’ям боротиметься за крісло президента США
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.