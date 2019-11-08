Дубілет вибиватиме з тіньового ринку алкоголю мільярди для держбюджету

Аня Мартинюк 08 листопада 2019, 12:01

Дмитро Дубілет вирішуватиме важливі питання, тому попросив для себе охорону. Стало відомо, чим займеться молодий міністр.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 листопада, міністр Кабміну Дмитро Дубілет зазначив у соцмережі, що звернувся в Управління Державної Охорони. Так, він вирішив обзавестись охороною, оскільки збирається боротися з тіньовим алкоголем.

Так, він сподівається витягнути з цього ринку 5-10 млрд грн на рік для держбюджету країни.

«Зараз навколо мене раптом з’явилось дві зони напруги. По-перше, я координую проект по боротьбі з тіньовим алкоголем. Це — величезний і дикий ринок. Сподіваюсь, що ми зможемо показати тут результати та додати до українського бюджету 5-10 млрд грн на рік, а українці стануть менше труїтися та помирати», - зазначив він.

Крім того, Дубілет нагадав, що він є одним з координаторів проведення конкурсів на державні топ-посади. При цьому Дубілет зазначив, що раніше спокійно пересувався виключно на Uber.

«Але я сподіваюсь, що це явище тимчасове», - підсумував він.