Дубілет вибиватиме з тіньового ринку алкоголю мільярди для держбюджету

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Дмитро Дубілет вирішуватиме важливі питання, тому попросив для себе охорону. Стало відомо, чим займеться молодий міністр.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 листопада, міністр Кабміну Дмитро Дубілет зазначив у соцмережі, що звернувся в Управління Державної Охорони. Так, він вирішив обзавестись охороною, оскільки збирається боротися з тіньовим алкоголем.
Так, він сподівається витягнути з цього ринку 5-10 млрд грн на рік для держбюджету країни.
«Зараз навколо мене раптом з’явилось дві зони напруги. По-перше, я координую проект по боротьбі з тіньовим алкоголем. Це — величезний і дикий ринок. Сподіваюсь, що ми зможемо показати тут результати та додати до українського бюджету 5-10 млрд грн на рік, а українці стануть менше труїтися та помирати», - зазначив він.
Крім того, Дубілет нагадав, що він є одним з координаторів проведення конкурсів на державні топ-посади. При цьому Дубілет зазначив, що раніше спокійно пересувався виключно на Uber.
«Але я сподіваюсь, що це явище тимчасове», - підсумував він.
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