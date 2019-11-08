Ліндсі Вонн здивувала сітчатою сукнею

Аня Мартинюк 08 листопада 2019, 11:34

Акторка Ліндсі Вонн обрала для прем'єри свого нового фільму «Ліндсі Вонн: Фінальний сезон» дивну сукню, яка не залишила місця для уяви прихильникам.

Новину передає «Преса України».

35-річна Ліндсі Вонн вразила своєю сукнею. Знаменитість прибула на прем’єру свого нового фільму «Ліндсі Вонн: Фінальний сезон» у сітчатому вбранні. Так, під сукнею можна було розгледіти голе тіло знаменитості.

Тим не менше актриса почувала себе досить впевненно на червоній доріжці. Вона фотографувалась з іншими зірками та намагалась демонструвати найвдаліші ракурси.

«Може здатися, що Ліндсі була повністю голою, однак під сукнею був тілесний боді. Зазначимо, що сукня також була оздоблена бісером», - розповіли експерти.

Інтернет-спільнота оцінила знімки. У Мережі відзначили, що вигляд ззаду зірки був дещо недолугим.