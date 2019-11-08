Вирішена доля нардепа-любителя платних жінок

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«Слуга народу» Богдан Яременко, який на робочому місці вів діалог з жінкою легкої поведінки, залишиться працювати на благо українців у ВРУ. Однак тепер йому доведеться бути більш зосередженим.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 листопада, стало відомо, що у президентській партії «Слуга народу» вирішили, що робити з народним обранцем Богданом Яременком. Як відомо, раніше журналісти оприлюднили пікантне листування депутата з жінкою легкої поведінки. Про зустріч з повією Яременко домовлявся прямо на робочому місці.
Колега депутата Ірина Верещук заявила, що прогорівшого на секс-скандалі депутата не варто виключати з фракції. За її словами, достатньо аби він залишив посаду очільника Комітету з питань зовнішньої політики.
За словами політика, у партії «Слуга народу» треба створити «протокол стосунків» й вирішити, як поводитись у таких випадках.
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