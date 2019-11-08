Українці не оцінили шоу каналу Порошенка із «захопленням»

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В Мережі розкритикували показуху на каналі, який пов’язують з Петром Порошенком, «Прямий». Інтернет-спільнота назвала дійство перебором.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 листопада, у Мережі з’явилось чимало гнівних коментарів з приводу шоу телеканалу «Прямий». Як відомо, вчора, 7 листопада, у студії каналу відбулось постановочне захоплення людьми в масках та камуфляжі. Вони мали при собі зброю та вигукували «Всем спокойно! Не снимать!».
Ведучий каналу Микола Вересень розповів, що мета показухи - довести до абсурду те, що відбувається. Мова йде про нещодавні обшуки у формального власника телеканалу Володимира Макеєнка.
Інтернет-спільнота зазначила, що робити такі ефіри, коли в Україні йде війна – неприпустимо.
«В дурдомі виїзний день», - також відзначили у Мережі.
«Ви ідіоти. А якби у когось серцевий напад трапився? Людина б загинула, хто б відповідав?” – обурилися українці.
Тим часом журналіст Сергій Щербина зазначив, що «Прямий» вирішив позмагатися з передачею «Розсміши коміка».
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